Водитель экс-резидента Comedy Club избил таксиста

Как сообщал «Рамблер», ранее на этой неделе сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров избил внебрачного сына лидера ЛДПР
Олега Эйдельштейна в аэропорту Внуково
. Оба участника конфликта прилетели из Владикавказа. По информации Baza, причиной нападения стала насмешливая реплика Эйдельштейна в адрес отца Зелимхана Вячеслава Битарова
, который 12 апреля покинул пост главы республики. В ответ Зелимханов-младший нанес сыну Владимира Жириновского
не менее четырех ударов в голову. Эйдельштейн обратился в полицию.