Водитель экс-резидента Comedy Club избил таксиста

Очевидцы сняли на видео драку, которую двое водителей устроили посреди проезжей части на Кутузовском проспекте. На записи один мужчина избивает другого на асфальте.

По предварительным данным, зачинщиком драки стал таксист. Он бросил в машину Гавра пакет со стаканом. Водитель вышел разобраться, таксист набросился на него с кулаками, но оппонент оказался сильнее. В результате таксисту сильно досталось.