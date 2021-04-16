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Водитель экс-резидента Comedy Club избил таксиста

Вероника Полынина
25 минут назад
Водитель экс-резидента Comedy Club Гавриила Гордеева (Гавра) избил таксиста на Кутузовском проспекте в Москве.
Очевидцы сняли на видео драку, которую двое водителей устроили посреди проезжей части на Кутузовском проспекте. На записи один мужчина избивает другого на асфальте.
По информации 112, участниками конфликта стали таксист и водитель автомобиля BMW, принадлежащего комику Гавру. Экс-резидент Comedy Club при драке не присутствовал.
«Это мой водитель. Сам только что узнал. Водитель будет немедленно уволен», - прокомментировал инцидент Гордеев.
По предварительным данным, зачинщиком драки стал таксист. Он бросил в машину Гавра пакет со стаканом. Водитель вышел разобраться, таксист набросился на него с кулаками, но оппонент оказался сильнее. В результате таксисту сильно досталось.
Как сообщал «Рамблер», ранее на этой неделе сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров избил внебрачного сына лидера ЛДПР Олега Эйдельштейна в аэропорту Внуково. Оба участника конфликта прилетели из Владикавказа. По информации Baza, причиной нападения стала насмешливая реплика Эйдельштейна в адрес отца Зелимхана Вячеслава Битарова, который 12 апреля покинул пост главы республики. В ответ Зелимханов-младший нанес сыну Владимира Жириновского не менее четырех ударов в голову. Эйдельштейн обратился в полицию.
Происшествия,Видео,Вячеслав Битаров,Гавриил Гордеев,Владимир Жириновский,Международный аэропорт Внуково,ЛДПР,Москва,Гавр,
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