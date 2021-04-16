В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Яма с грязью насмерть засосала россиянина

Lenta.ru
37 минут назад
В Брянске яма с грязью насмерть засосала местного жителя. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.
Происшествие случилось 7 апреля, когда 49-летний Евгений Шемет возвращался домой от друзей. Яма не была огорожена, россиянин провалился в нее, и его засосало под бетонную плиту, откуда он не смог выбраться.
Рядом с ямой остались лежать вещи Шемета — благодаря им его и опознали. Причиной смерти стала асфиксия, так как мужчина захлебнулся грязью.
Как рассказали местные жители, раньше люди уже попадали в эту яму, однако никто не погибал. Дочь мужчины пытается добиться возбуждения уголовного дела, полиция начала проверку.
Происшествия,Видео,Брянск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители