У похищенного бизнесмена вымогали 100 млн рублей

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Как сообщил источник «Ленты.ру», организатор преступления ранее также входил в одну из местных преступных группировок. Сейчас он находится в международном розыске.

Как считает следствие, лидер ОПГ привлек в нее еще троих фигурантов для похищения предпринимателя. После продолжительной слежки за жертвой злоумышленники похитили ее и удерживали в палатке на одном из островов области.

Сообщники угрожали убить мужчину и его родственников, если тот не заплатит им 2,5 миллиона долларов. Затем они уменьшили сумму до 100 миллионов рублей — потерпевший согласился отдать деньги вымогателям. Когда он оказался на свободе, сразу же заявил в полицию о случившемся.