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У похищенного российского бизнесмена вымогали 100 миллионов рублей

Lenta.ru
21 минуту назад
В Астраханской области завершилось расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), которые похитили российского бизнесмена и вымогали у него 100 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 16 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.
У похищенного бизнесмена вымогали 100 млн рублей
Фото: МВД РФМВД РФ
Как сообщил источник «Ленты.ру», организатор преступления ранее также входил в одну из местных преступных группировок. Сейчас он находится в международном розыске.
Как считает следствие, лидер ОПГ привлек в нее еще троих фигурантов для похищения предпринимателя. После продолжительной слежки за жертвой злоумышленники похитили ее и удерживали в палатке на одном из островов области.
Сообщники угрожали убить мужчину и его родственников, если тот не заплатит им 2,5 миллиона долларов. Затем они уменьшили сумму до 100 миллионов рублей — потерпевший согласился отдать деньги вымогателям. Когда он оказался на свободе, сразу же заявил в полицию о случившемся.
Уголовное дело по трем фигурантам передано суд.
Происшествия,Андрей Хегай,СКР,Lenta.ru,Астраханская Область,
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