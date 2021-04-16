На опубликованной записи стражи порядка гонятся за юношей. В какой-то момент он останавливается и с поднятыми вверх руками поворачивается к правоохранителям, после чего в него попадает пуля. Полицейские пытались реанимировать Толедо, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось.
Напомним, ранее в городе Бруклин-Сентре (штат Миннесота) разгорелись массовые беспорядки после того, как патрульные выстрелили в 20-летнего темнокожего Данте Райта. От полученного ранения молодой человек скончался. Из-за бурных протестов власти перебросили в город подразделения Национальной гвардии.