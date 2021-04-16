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В Москве неизвестные топором вскрыли банкомат и унесли 300 тысяч

Алиса Селезнёва
1 час назад
Неизвестные смогли унести около 300 тысяч из банкомата в Москве, вскрыв его при помощи топора. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В Москве неизвестные топором вскрыли банкомат и унесли 300 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, пропажа денег была обнаружена сегодня около 4.25 утра.
Злоумышленники в масках зашли в аптеку на улице Васильцовский Стан, топором вскрыли банкомат АКБ-банка и унесли около 300 тысяч рублей. Ведутся их поиски.
«Рамблер» писал, что ранее житель Красноярска был задержан после того, как при помощи газового баллона попытался взорвать банкомат.
Преступник смог частично повредить банкомат, в котором было более двух миллионов рублей, но деньги достать не сумел и сбежал, бросив 12-литровый газовый баллон.
Происшествия,Москва,
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