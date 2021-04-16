В Москве неизвестные топором вскрыли банкомат и унесли 300 тысяч

Неизвестные смогли унести около 300 тысяч из банкомата в Москве , вскрыв его при помощи топора. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, пропажа денег была обнаружена сегодня около 4.25 утра.

Злоумышленники в масках зашли в аптеку на улице Васильцовский Стан, топором вскрыли банкомат АКБ-банка и унесли около 300 тысяч рублей. Ведутся их поиски.

«Рамблер» писал, что ранее житель Красноярска был задержан после того, как при помощи газового баллона попытался взорвать банкомат.