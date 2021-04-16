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Россиянин случайно повесился на шнурке от ключей

Артём Кульша
29 минут назад
В Белгородской области мужчина случайно повесился на шнурке от ключей. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Россиянин случайно повесился на шнурке от ключей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
59-летний житель города Валуйки носил ключи от дома на шнурке на шее, чтобы не потерять. Недавно он возвращался домой в состоянии опьянения, вставил ключ в замочную скважину, не снимая шнурок с шеи, поскользнулся, упал, повис на нем, не смог выбраться и скончался.
В марте, как сообщал «Рамблер», на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя женщина во время парковки кроссовера «Тойота РАВ4» случайно совершила наезд на собственного ребенка, который находился позади авто вне поля зрения водителя. Мальчик скончался.
В начале апреля в Якутске женщина наехала на работника автосервиса на автомобиле. Согласно предварительной информации, она не рассчитала скорость при заезде в гаражный бокс. Сотрудник сервиса скончался в результате полученных травм.
Происшествия,Белгородская Область,
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