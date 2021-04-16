Россиянин случайно повесился на шнурке от ключей

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59-летний житель города Валуйки носил ключи от дома на шнурке на шее, чтобы не потерять. Недавно он возвращался домой в состоянии опьянения, вставил ключ в замочную скважину, не снимая шнурок с шеи, поскользнулся, упал, повис на нем, не смог выбраться и скончался.

В марте, как сообщал «Рамблер», на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя женщина во время парковки кроссовера «Тойота РАВ4» случайно совершила наезд на собственного ребенка, который находился позади авто вне поля зрения водителя. Мальчик скончался.