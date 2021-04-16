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Падение забора на машины и людей в Петербурге попало на видео

Алевтина Жаркова
37 минут назад
В центре Петербурга на автомобили и пешеходов рухнул строительный забор. Видео инцидента появилось в распоряжении Telegram-канала «Подъем».
Как уточняется, металлическая конструкция упала на припаркованные автомобили и проходящих мимо людей на канале Грибоедова рядом с историческим комплексом Конюшенного ведомства.
По предварительным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Несколько прохожих успели вовремя отскочить в сторону. Причиной обрушения забора мог стать сильный ветер, его порывы достигали 5-10 метров в секунду.
Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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