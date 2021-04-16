Как уточняется, металлическая конструкция упала на припаркованные автомобили и проходящих мимо людей на канале Грибоедова рядом с историческим комплексом Конюшенного ведомства.

По предварительным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Несколько прохожих успели вовремя отскочить в сторону. Причиной обрушения забора мог стать сильный ветер, его порывы достигали 5-10 метров в секунду.