В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Мужчину избили возле букмекерской конторы в центре Москвы

ТАСС
1 час назад
Полиция начала проверку после информации о драке возле букмекерской конторы на Новом Арбате в центре Москвы, где пострадал и был госпитализирован один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Мужчину избили возле букмекерской конторы в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о драке на улице Новый Арбат, 17. По данным из данных открытых источников, по этому адресу расположен букмекерский клуб "Бинго Бум".
"Полицейские доставили в отделение администратора заведения, который рассказал, что днем 15 апреля один из посетителей начал проявлять агрессию и конфликтовать с другими гостями и персоналом, после чего было принято решение вызвать наряд полиции. Позже поступила телефонограмма из лечебного учреждения по факту обращения после драки 36-летнего мужчины за медицинской помощью. Он госпитализирован", - сказали в пресс-службе. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу. "По данному факту начата доследственная проверка", - отметили в ГУ МВД.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в ходе драки четверо мужчин избили одного.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители