Мужчину избили возле букмекерской конторы в Москве

"Полицейские доставили в отделение администратора заведения, который рассказал, что днем 15 апреля один из посетителей начал проявлять агрессию и конфликтовать с другими гостями и персоналом, после чего было принято решение вызвать наряд полиции. Позже поступила телефонограмма из лечебного учреждения по факту обращения после драки 36-летнего мужчины за медицинской помощью. Он госпитализирован", - сказали в пресс-службе. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины по всему телу. "По данному факту начата доследственная проверка", - отметили в ГУ МВД.