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В московском отеле мужчину изрезали ножом

Артём Кульша
26 минут назад
В Москве сотрудник отеля изрезал коллегу ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В московском отеле мужчину изрезали ножом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Позавчера в одной из гостиниц на Ленинградском шоссе 22-летний стюард в ходе ссоры с 20-летним коллегой нанес тому ножом обширные ранения грудной клетки, плеча и бедра, после чего скрылся с места происшествия. Вчера подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
8 апреля, как сообщал «Рамблер», 46-летний житель многоквартирного жилого дома на улице Молокова в Красноярске в подъезде ударил девятилетнего ребенка ножом в шею. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а подозреваемый задержан.
В начале апреля 16-летняя жительница Пензы ударила ножом одноклассника за то, что тот подшучивал над ней и оскорблял за то, что ранее она была изнасилована. Потерпевший утверждает, что девушка ударила его ножом, после того как он попросил ее не размахивать холодным оружием.
В марте прохожий обнаружил на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа Московской области труп 16-летнего студента с множественными ножевыми ранениями.
Происшествия,Москва,
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