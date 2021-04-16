В московском отеле мужчину изрезали ножом

Москве сотрудник отеля изрезал коллегу ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Позавчера в одной из гостиниц на Ленинградском шоссе 22-летний стюард в ходе ссоры с 20-летним коллегой нанес тому ножом обширные ранения грудной клетки, плеча и бедра, после чего скрылся с места происшествия. Вчера подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

8 апреля, как сообщал «Рамблер», 46-летний житель многоквартирного жилого дома на улице Молокова в Красноярске в подъезде ударил девятилетнего ребенка ножом в шею. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а подозреваемый задержан.

В начале апреля 16-летняя жительница Пензы ударила ножом одноклассника за то, что тот подшучивал над ней и оскорблял за то, что ранее она была изнасилована. Потерпевший утверждает, что девушка ударила его ножом, после того как он попросил ее не размахивать холодным оружием.