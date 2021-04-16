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Мужчину зверски изрезали ножом в отеле на севере Москвы

ЧП Столица
57 минут назад
На севере Москвы мужчину изрезали в помещении отеля.
В московском отеле мужчину изрезали ножом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Нападение на 20-летнего сотрудника произошло 14 апреля на Ленинградском шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Прибывшие на место вызова полицейские нашли в столовой мужчину, лежащего в луже крови у посудомоечной машины. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали стюарда отеля.
Выяснилось, что между ним и пострадавшим возникла ссора. 22-летний преступник схватил нож и начал наносить удары по телу мужчины. После этого он скрылся с места преступления.
Пострадавший получил обширные ранения грудной клетки, плеча и бедра. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело.
Происшествия,МВД,Москва,
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