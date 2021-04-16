В московском отеле мужчину изрезали ножом

Нападение на 20-летнего сотрудника произошло 14 апреля на Ленинградском шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Выяснилось, что между ним и пострадавшим возникла ссора. 22-летний преступник схватил нож и начал наносить удары по телу мужчины. После этого он скрылся с места преступления.