Индиец умер после поедания 41 яйца на спор

Житель Индии скончался после неудачного для себя пари на тему поедания куриных яиц на скорость. Спор он, кстати, тоже проиграл: из 50 яиц съел только 41. 42-летний Субхаш Яда из Индии заключил пари с приятелем на две тысячи рупий. Он пообещал за короткое время съесть 50 яиц, сообщает LadBible.

Фото: Reuters Reuters

Сумма спора крайне незначительная, она составляет примерно две тысячи рублей в пересчете на российские деньги. Однако индиец приступил к делу вдохновенно и съел 41 яйцо. Беда пришла на 42-м яйце, в процессе его поглощения Яда потерял сознание и был срочно госпитализирован.

Врачи боролись за его жизнь, но спасти индийца не смогли. Эксперты предположили, что слишком большое количество яиц в организме могло привести к коллапсу пищеварительной системы. Как следствие, у Яды возникла аспирация, которая повлекла за собой нарушение работы сердца.