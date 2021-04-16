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Индиец съел на спор 41 яйцо и умер

ЧП Столица
27 минут назад
Житель Индии скончался после неудачного для себя пари на тему поедания куриных яиц на скорость. Спор он, кстати, тоже проиграл: из 50 яиц съел только 41. 42-летний Субхаш Яда из Индии заключил пари с приятелем на две тысячи рупий. Он пообещал за короткое время съесть 50 яиц, сообщает LadBible.
Индиец умер после поедания 41 яйца на спор
Фото: ReutersReuters
Сумма спора крайне незначительная, она составляет примерно две тысячи рублей в пересчете на российские деньги. Однако индиец приступил к делу вдохновенно и съел 41 яйцо. Беда пришла на 42-м яйце, в процессе его поглощения Яда потерял сознание и был срочно госпитализирован.
Врачи боролись за его жизнь, но спасти индийца не смогли. Эксперты предположили, что слишком большое количество яиц в организме могло привести к коллапсу пищеварительной системы. Как следствие, у Яды возникла аспирация, которая повлекла за собой нарушение работы сердца.
Отметим, что в яичных желтках содержится очень большое количество холестерина. Впрочем, яйца очень полезны, даже если они тухлые. Ученые посоветовали людям нюхать тухлые яйца для профилактики болезни Альцгеймера.
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