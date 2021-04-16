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Врачи скорой поменяли машину на сани и попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В Марий Эл врачи скорой помощи не успели к умирающей пациентке, из-за того, что им пришлось ехать к ней на санях по бездорожью. Видео было опубликовано в интернете.
На кадрах видно, как мужчина сидит в повозке и погоняет бегущую лошадь, вокруг темно и лежит снег. Инцидент, который привёл к трагедии, произошёл 27 марта в деревне Паймыр в Моркинском районе.
По словам родственников погибшей, примерно в 17:00 женщине стало плохо. Они вызвали скорую, но из-за отсутствия нормальной дороги медики были вынуждены бросить машину в соседнем селе и поехать на вызов в повозке с лошадью. Они приехали по адресу только через четыре часа, когда женщина была уже мертва. В администрации района и министерстве здравоохранения региона сказали, что не знают о случившемся.
Происшествия,Видео,Республика Марий Эл,
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