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Появилось видео нападения таксиста бизнес-класса на пассажира

Александр Кузьмин
38 минут назад
Стычка из-за проблем с оплатой произошла в Москве недалеко от проспекта Мира. Видео публикует «Life».
На кадрах видно, как таксист агрессивно разговаривает с пассажиром, находясь на улице.
Водитель требует оплату, хотя, по словам потерпевшего, оплата уже была произведена с банковской карты. Начинается потасовка, пассажир неоднократно просит «не приближаться к нему», также говорит, что вызовет полицию. Таксиста это не останавливает. Он ещё более агрессивно нападает на своего заказчика, после чего последний запрыгивает в автобус и уезжает.
Конфликт произошёл из-за проблем с оплатой заказа. По словам пассажира у него привязано несколько карт к приложению для вызова такси. На основной карте не оказалось средства для оплаты. Пока мужчина менял способ оплаты, таксист заподозрил его в обмане. Он остановил машину и требовал оплатить всю сумму заказа.
По словам попутчика, сразу после выбора другой карты, с него сразу было списано 2 тысячи рублей, а позднее ещё 700.
Происшествия,Видео,Москва,
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