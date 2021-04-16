Появилось видео нападения таксиста бизнес-класса на пассажира

Стычка из-за проблем с оплатой произошла в Москве недалеко от проспекта Мира. Видео публикует «Life».

На кадрах видно, как таксист агрессивно разговаривает с пассажиром, находясь на улице.

Водитель требует оплату, хотя, по словам потерпевшего, оплата уже была произведена с банковской карты. Начинается потасовка, пассажир неоднократно просит «не приближаться к нему», также говорит, что вызовет полицию. Таксиста это не останавливает. Он ещё более агрессивно нападает на своего заказчика, после чего последний запрыгивает в автобус и уезжает.

Конфликт произошёл из-за проблем с оплатой заказа. По словам пассажира у него привязано несколько карт к приложению для вызова такси. На основной карте не оказалось средства для оплаты. Пока мужчина менял способ оплаты, таксист заподозрил его в обмане. Он остановил машину и требовал оплатить всю сумму заказа.