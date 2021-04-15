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Убитого в Москве вора в законе Альберта Рыжего похоронили в Петербурге

runews24.ru
1 час назад
К могиле убитого возложили венки и горы цветов известные главари криминального мира. Как сообщает сайт riafan.ru, в числе гостей на похоронах был замечен вор в законе и киллер Руфо Гянджинский (Руфат Насибов), которого подозревают в причастности к расстрелу «короля русской мафии» Деда Хасана.
Убитого Альберта Рыжего похоронили в Петербурге
Фото: РЕН ТВРЕН ТВ
Али Гейдаров, получивший известность как Алик Рыжий, был застрелен 12 апреля в столичном фитнес-клубе. Кадры гибели авторитета запечатлела камера видеонаблюдения. Подозреваемого задержали по горячим следам.
В ФАН сообщили, что киллер во всем признался. Но он отказался раскрывать мотив преступления. Заведено уголовное производство по статье «Убийство». Следователи склоняются к версии с заказом от экс-врагов погибшего, но задержанный утверждал, что никто его не нанимал, и причина смерти Алика Рыжего кроется в другом. Расследование продолжается.
Происшествия,Али Гейдаров,Санкт-Петербург,Москва,
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