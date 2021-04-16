В аэропорту США по ошибке убили россиянина

Под следствие попали сотрудники аэропорта в США после того, как семья убитого ими по ошибке россиянина обжаловала отчёт прокуратуры . Об этом сообщает газета The New York Post.

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Трагедия произошла 12 апреля 2019 года. Гражданин РФ Евгений Лагода по рабочим вопросам прибыл в США. На борту самолёта у него произошёл припадок, материалы суда сообщают, что у мужчины пошла кровь изо рта, он был дезориентирован, обильно потел и демонстрировал пустоту глаз.

Кроме того, Лагода проявлял агрессию. После приземления лайнера в аэропорту на борт самолёта прибыл полицейский, который попытался успокоить россиянина. Однако тот не понимал английского языка и продолжал излучать агрессию. Офицеру пришлось применить баллончик с газом.

Офицер изо всех сил пытался надеть наручники на Лагоду и в ходе борьбы оказался верхом на мужчине, который лежал на спине.

Ещё несколько полицейских в этот момент удерживали россиянина и наносили ему удары. Затем мужчину перевернули и заметили, что у него посинела шея и отсутствует пульс.

В результате сотрудники аэропорта сняли с Лагоды наручники и попытались самостоятельно сделать ему искусственное дыхание.

Из-за данной некомпетентности скорая прибыла по вызову лишь через 20 минут. Медики констатировали смерть россиянина. В местной больнице сообщили, что причиной стала остановка сердца, произошедшая из-за ряда травм, включая судороги.

Официальный отчёт о вскрытии назвал произошедшее убийством, однако офис генпрокурора штата Нью-Йорк не нашёл в случившемся уголовно наказуемой вины работников аэропорта.

9 апреля 2021 года отец погибшего Григорий Тихоплав подал в отношении администрации аэропорта иск в Верховный суд Манхэттена.

Представители аэропорта отказались комментировать незавершённое судебное разбирательство.