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Россиянку объявили в розыск за отравление детей хлором

Lenta.ruиещё 2
18 минут назад
Жительницу Ижевска объявили в розыск после того, как восемь детей отравились хлором в ее частном бассейне. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по республике Удмуртия.
Россиянку объявили в розыск за отравление детей хлором
Фото: PixabayPixabay
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Его фигуранткой стала Анна Широкова 1977 года рождения.
По данным следствия, обвиняемая сдавала в аренду принадлежащий ей бассейн в частном домовладении с 13 по 14 апреля 2021 года. В результате восемь несовершеннолетних после купания получили химическое отравление.
После этого Широкова скрылась от органов правосудия и была объявлена в розыск.
Ранее сообщалось, что в Ижевске дети массово отравились хлором в одном из частных бассейнов. Его владелец провел обеззараживающие процедуры, и вечером 13 апреля посетители почувствовали себя плохо, после чего были госпитализированы.
Происшествия,Анна Широкова,Ижевск,
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