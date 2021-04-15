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«Подвиньте рожи киргизские»: "коренные" москвички сцепились с мигрантами

Вероника Полынина
49 минут назад
В Москве произошел конфликт на лавочке возле подъезда между двумя местными жительницами и девушками азиатской внешности. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «360».
«Подвиньте рожи»: "коренные" москвички сцепились с мигрантами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам девушек, они сидели на лавочке, когда к ним подошли две женщины. Одна из них села рядом со словами: «Подвиньте рожи свои киргизские». После женщина поинтересовалась, откуда приехали девушки, «из Китая, Японии» или других стран. Свою речь местная жительница сопровождала большим количеством ругательств.
Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой женщина сбила с головы девушки очки. Возмущенные девушки пообещали обратиться в полицию, но пока только поделились записью в Instagram.
Ранее «Рамблер» писал, как в Санкт-Петербурге трое кавказцев избили курсантов на виду у всего взвода. Руководитель курса запретил курсантам вступаться за товарищей, опасаясь за репутацию учебного заведения. По его словам, прохожие могли снять происходящее на видео, и в интернете это выглядело бы, как будто военные избивают беспомощных гражданских.
Происшествия,Москва,
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