«Подвиньте рожи»: "коренные" москвички сцепились с мигрантами

Москве произошел конфликт на лавочке возле подъезда между двумя местными жительницами и девушками азиатской внешности. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале «360».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам девушек, они сидели на лавочке, когда к ним подошли две женщины. Одна из них села рядом со словами: «Подвиньте рожи свои киргизские». После женщина поинтересовалась, откуда приехали девушки, «из Китая, Японии» или других стран. Свою речь местная жительница сопровождала большим количеством ругательств.

Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой женщина сбила с головы девушки очки. Возмущенные девушки пообещали обратиться в полицию, но пока только поделились записью в Instagram.