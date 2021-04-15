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Обвиняемого в участии в разбойных нападениях россиянина экстрадировали из Германии

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад
Гражданин России, который подозревается в разбойных нападениях в составе преступной группы, экстрадирован из Германии. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Германия выдала России участника вооруженного налета
Фото: moscow-livemoscow-live
По ее словам, в ноябре 2013 года злоумышленники совершили разбойное нападение на инкассаторов в Ленинградской области. Они похитили около 140 миллионов рублей. В 2018 году сообщники в одежде с символикой правоохранительного ведомства ворвались в офис кредитного потребительского кооператива в Москве и украли около 10 миллионов рублей.
Одного из подозреваемых объявили в розыск и задержали в Германии в 2020 году. На основании запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации было принято решение об экстрадиции фигуранта.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Россия,Германия,
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