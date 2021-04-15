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Под Костромой нашли тело пропавшего священника

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
В Костромской области нашли тело настоятеля Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря, пропавшего без вести, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Тело пропавшего священника нашли в лесу под Костромой
Фото: ТАССТАСС
«15 апреля около 11 часов в ходе проведения поисковых мероприятий в лесном массиве неподалеку от села Борок Буйского района Костромской области было обнаружено тело игумена (настоятеля) Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следователи установили, что вечером 9 апреля священнослужитель вышел из монастыря, не сообщив никому из находившихся в нем лиц об этом.
После этого начались его поиски, в них участвовали полиция, местные жители и волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«При его (тела игумена) первоначальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено», – добавили в СК.
Устанавливаются обстоятельства смерти настоятеля, назначена судмедэкспертиза.
Происшествия,СКР,Костромская Область,Кострома,
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