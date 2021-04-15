Раскрыто таинственное нападение на ученых в Москве

Сотрудники уголовного розыска и следователи СК раскрыли одно из громких преступлений начала «нулевых» годов – нападение на декана исторического факультета МГУ Сергея Карпова . Его жестоко избили и ограбили в подъезде своего дома на юго-западе Москвы 19 марта 2002 года. Тогда по столице прокатилась целая серия нападений на представителей научной интеллигенции – профессоров и академиков. Ходили слухи, что за учеными охотится тайная преступная организация. Подробности раскрытия преступления выяснил «МК».

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По подозрению в нападении на Карпова задержаны двое братьев. Сейчас им 45 и 47 лет. Версия соседской мести практически исключена: мужчины жили на противоположном конце Москвы. Сами они дают довольно расплывчатые показания, но предварительная версия – нападение совершено с целью ограбления. Преступники похитили у декана портфель и мобильный телефон. Еще один подозреваемый – в розыске.

О том, что нападавших было трое, полиция знала с самого начала. На Карпова напали в подъезде его дома на улице Паустовского, когда он вечером вернулся домой на служебной машине. Едва преподаватель зашел в парадное, его начали бить. Вскоре соседка, услышав шум, приоткрыла дверь, и это спугнуло преступников. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был госпитализирован. По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Карпов в итоге выжил – он возглавлял истфак МГУ до 2015 года.

В то время превалировала версия, что Карпов стал очередной жертвой банды, целенаправленно истребляющей российских ученых. В течение 2002–2003 годов в Москве было совершено 4 схожих нападения, причем все – в Юго-Западном округе. Помимо Карпова жертвами стали директор Международного центра по ядерной безопасности Минатома Бугаенко, директор Института психологии Брушлинский, завкафедрой РГМУ Коршунов. Все, кроме декана истфака, были убиты, причем по схожему сценарию их забивали до смерти в подъезде.

Однако впоследствии эта версия не получила подтверждения. В частности, выяснилось, что Сергея Бугаенко по ошибке убил один из членов известной банды киллеров – шайки Дмитрия Леснякова по кличке Лес. Гангстерам поступил заказ на руководителя пушкинского автодорожного предприятия, который жил в том же доме, что и физик-атомщик. И преступник попросту обознался.