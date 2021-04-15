Спящие ячейки: ФСБ предупредила о новой угрозе от террористов

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ проходит международная конференция. Бортников принимает в ней участие. В ходе своего выступления он рассказал, что в течение двух последних лет в России было предотвращено 129 террористических преступлений, в том числе 78 терактов, пресечена деятельность ряда ячеек террористических организаций и разгромлено бандподполье на Северном Кавказе.

По его словам, в настоящее время террористы стремятся к созданию в России спящих ячеек и точечным атакам. Также возрастает угроза совершения двойных терактов — вторая атака совершается после прибытия на место первой сотрудников правопорядка.

1 апреля в пресс-службе ФСБ рассказали, что в Тверской области была предотвращена подготовка террористического акта. Член запрещенной в России организации «Исламское государство» , гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировал проведение теракта с применением самодельного взрывного устройства на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Он оказал вооруженное сопротивление при задержании и был убит ответным огнем.