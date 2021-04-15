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Спящие ячейки: ФСБ предупредила о новой угрозе от террористов

Артём Кульша
1 час назад
Террористы стремятся к созданию в России спящих ячеек и точечным атакам. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Спящие ячейки: ФСБ предупредила о новой угрозе от террористов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ проходит международная конференция. Бортников принимает в ней участие. В ходе своего выступления он рассказал, что в течение двух последних лет в России было предотвращено 129 террористических преступлений, в том числе 78 терактов, пресечена деятельность ряда ячеек террористических организаций и разгромлено бандподполье на Северном Кавказе.
По его словам, в настоящее время террористы стремятся к созданию в России спящих ячеек и точечным атакам. Также возрастает угроза совершения двойных терактов — вторая атака совершается после прибытия на место первой сотрудников правопорядка.
1 апреля в пресс-службе ФСБ рассказали, что в Тверской области была предотвращена подготовка террористического акта. Член запрещенной в России организации «Исламское государство», гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировал проведение теракта с применением самодельного взрывного устройства на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Он оказал вооруженное сопротивление при задержании и был убит ответным огнем.
В марте служащие ФСБ задержали ученика одного из лицеев в Сочи, который сообщил в социальных сетях, что намерен изготовить взрывчатое вещество и напасть на одноклассников. Они обнаружили у него взрывчатое вещество, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, инструкции по сборке и применению взрывных устройств и материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Происшествия,Александр Бортников,ФСБ,Исламское государство,Россия,
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