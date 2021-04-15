В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В Челябинской области поймали ещё одну школьницу-наркоторговку

ИА Regnum
54 минуты назад
В Магнитогорске Челябинской области силовики задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление СКР.
В Челябинской области поймали школьницу-наркоторговку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При ней обнаружили более 8,6 граммов вещества. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении ей обвинения. Также в ближайшее время юной челябинке изберут меру пресечения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске за наркоторговлю. задержали 16-летнюю девушку. Силовики выяснили, что на Южный Урал она приехала из Екатеринбурга.
Происшествия,Челябинская Область,Магнитогорск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители