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Опубликовано видео задержания устроившего в храме погром петербуржца

Алевтина Жаркова
47 минут назад
В Петербурге местный житель устроил погром в Андреевском соборе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел 12 апреля в храме на 6-й линии Васильевского острова. По данным канала, неадекватный мужчина сорвал со священнослужителя маску и разнес несколько витрин.
Буйного верующего скрутили прихожане. Они вывели дебошира из церкви и передали в руки стражей порядка. Уточняется, что 34-летнему хулигану в отделе полиции потребовался осмотр специализированной психиатрической помощи.
Происшествия,Конфликты,Видео,Санкт-Петербург,
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