При пожаре на Урале погибли пятеро детей

Жертвами пожара, произошедшего в селе под Нижним Тагилом, стали пятеро детей, старший из них родился в 2013 году, младший - в 2021-м. Об этом сообщает E1.RU.

Выжили двое детей - мальчик 2017 года рождения и девочка, родившаяся в этом году (сестра-близнец одного из погибших). Они получили ожоги восьми и десяти процентов тела, их госпитализировали вместе с матерью.

Полицейские рассказали E1.RU, что пожар произошел в доме многодетной семьи, которую недавно сняли с учета в полиции.

«Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат», - рассказал представитель местной полиции Валерий Горелых.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил , что родители в этой семье «пьющие».

Сгоревший дом был построен в 1957 году. Семья приобрела его на материнский капитал. В доме недавно заменили печь из-за ветхости.

Полицейские рассматривают несколько возможных причин пожара, в том числе ветхость электропроводки, нарушения правил противопожарной безопасности и возгорание надворных построек.

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.