При пожаре на Урале погибли пятеро детей

Жертвами пожара, произошедшего в селе под Нижним Тагилом, стали пятеро детей, старший из них родился в 2013 году, младший - в 2021-м. Об этом сообщает
E1.RU.
Выжили двое детей - мальчик 2017 года рождения и девочка, родившаяся в этом году (сестра-близнец одного из погибших). Они получили ожоги восьми и десяти процентов тела, их госпитализировали вместе с матерью.
Полицейские рассказали E1.RU, что пожар произошел в доме многодетной семьи, которую недавно сняли с учета в полиции.
«Погибшие и оставшиеся в живых дети от разных отцов, один из них в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений системы ГУФСИН. Матери в воспитании детей помогал его брат», - рассказал представитель местной полиции Валерий Горелых.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил
, что родители в этой семье «пьющие».
Сгоревший дом был построен в 1957 году. Семья приобрела его на материнский капитал. В доме недавно заменили печь из-за ветхости.
Полицейские рассматривают несколько возможных причин пожара, в том числе ветхость электропроводки, нарушения правил противопожарной безопасности и возгорание надворных построек.
Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Как писал «Рамблер», в феврале в Казахстане пятеро детей стали жертвами угарного газа. Их отец был на работе, а мать вышла за покупками. По данным полиции, пожар начался после того, как открытый огонь попал на легковоспламеняющийся материал, возможно, постельные принадлежности. Очаг возгорания находился в детской комнате.