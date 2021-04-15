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Похищенного с судна в Гвинейском заливе гражданина РФ освободили

News.ru
30 минут назад
Гражданин России вместе с остальными людьми, который были похищены в Гвинейском заливе с судна Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, был освобождён. Об этом в четверг, 15 апреля, в разговоре с журналистами рассказал представитель компании Кор Радингс.
Похищенного в Гвинейском заливе россиянина освободили
Фото: ReutersReuters
Он подчеркнул, что все члены экипажа в настоящий момент пребывают в относительно хорошем состоянии.
Все пятнадцать моряков, похищенные с судна Davide B в Гвинейском заливе 11 марта, были освобождены и находятся в безопасности. Они проходят медицинские осмотры и репатриируются в свои страны, — цитирует Радингса РИА Новости.
Экипаж судна был похищен злоумышленниками в результате нападения 11 марта приблизительно в 210 морских милях к югу от города Котону (Бенин). При этом шесть человек остались на борту. Преступники похитили 15 членов экипажа. Само судно было сопровождено к безопасной якорной стоянке в Гвинейском заливе. Среди похищенных моряков был гражданин России. Об этом позднее сообщили представители посольства РФ в Нигерии.
Как ранее передавал NEWS.ru, Московское межрегиональное следуправление на транспорте СКР начало доследственную проверку по факту похищения пиратами в Гвинейском заливе гражданина России с танкера AGISILAOS.
Судно было атаковано вооружёнными злоумышленниками в конце ноября 2020 года. Пираты захватили экипаж, в составе которого был житель Краснодарского края.
Происшествия,СКР,РИА Новости,Россия,
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