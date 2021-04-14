В Татарстане семья насмерть отравилась угарным газом

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"14 апреля в квартире одного из домов в селе Аксубаево обнаружены тела супружеской пары, а также двух их детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дочери было 21 год, сыну - 19 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящий момент специалисты осматривают место происшествия и выясняют детали случившегося. Также решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.