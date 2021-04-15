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Пожар вспыхнул в административном здании на юго-востоке Москвы

Вечерняя Москваиещё 9
25 минут назад
На юго-востоке Москвы загорелась крыша административного здания. Об этом в четверг, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Крупный пожар вспыхнул в административном здании в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Инцидент произошел на улице Южнопортовая, 5, строение 7. По словам источника «ВМ», на данный момент происходит открытое горение крыши. Пожару присвоен первый уровень сложности из пяти возможных.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что два человека пострадали при пожаре, который произошел по адресу Багратионовский проезд, дом 3. Возгорание охватило мебель и личные вещи в жилом доме.
Происшествия,Пожар в Москве,Москва,
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