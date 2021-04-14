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Суд арестовал более 90 автомобилей семьи Арашуковых

ТАСС
23 минуты назад
Суд в Москве наложил обеспечительный арест на более чем 90 автомобилей, которыми владеют экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Верховного суда РФ, где слушается ходатайство Генпрокуратуры об определении подсудности дела Арашуковых.
90 автомобилей семьи Арашуковых арестовал суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В ходе следствия установлено, что Раулю Арашукову и Рауфу Арашукову фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации, например "Газпром межрегионгаз". Среди них есть автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и прочие. На это имущество ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры, и сейчас мы требуем его продлить", - сказал представитель надзорного ведомства Дмитрий Динев, отметив, что часть этих машин даже не имеют государственных номеров.
Происшествия,Рауль Арашуков,Газпром Межрегионгаз,Москва,
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