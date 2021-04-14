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Трейдер обманул россиян на миллионы долларов и превратился в Володина

Алиса Селезнёва
1 час назад
Биржевой трейдер обманул клиентов на миллионы долларов, сменил имя и превратился в полного тезку спикера Госдумы Вячеслава Володина, чтобы скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Трейдер обманул россиян на миллионы долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным канала, москвичка Елена в 2017 году решила заработать на ценных бумагах и обратилась к трейдеру Антону Конопацкому. После подписания договора она перевела ему 27 884 доллара. Однако прибыли так и не получила, а через какое-то время трейдер и вовсе отключил телефон.
Женщина обратилась в суд. В итоге выяснилось, что Конопацкий успел обмануть не только ее и даже присвоил 50 тысяч долларов от матери следователя МВД.
В марте 2020 года трейдер сменил имя и превратился в полного тезку спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Однако суд удовлетворил иск Елены и признал подписанный ею договор недействительным.
«Рамблер» писал, что ранее москвич решил заработать на валютных и криптовалютных торгах на бирже и по рекомендации своей интернет-знакомой зарегистрировался на одном из сайтов. В итоге 58-летний житель столицы перевел мошенникам 15,5 млн рублей.
Происшествия,Вячеслав Володин,Госдума,МВД,
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