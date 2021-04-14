Трейдер обманул россиян на миллионы долларов

Биржевой трейдер обманул клиентов на миллионы долларов, сменил имя и превратился в полного тезку спикера Госдумы Вячеслава Володина , чтобы скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, москвичка Елена в 2017 году решила заработать на ценных бумагах и обратилась к трейдеру Антону Конопацкому. После подписания договора она перевела ему 27 884 доллара. Однако прибыли так и не получила, а через какое-то время трейдер и вовсе отключил телефон.

Женщина обратилась в суд. В итоге выяснилось, что Конопацкий успел обмануть не только ее и даже присвоил 50 тысяч долларов от матери следователя МВД

В марте 2020 года трейдер сменил имя и превратился в полного тезку спикера Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Однако суд удовлетворил иск Елены и признал подписанный ею договор недействительным.