"Я крутой": сын известного бизнесмена выстрелил женщине в ухо

Сын бизнесмена Константина Шарыго Александр выстрелил женщине в ухо из травматического пистолета, потому что «крутой». Об этом, как сообщает
РЕН ТВ, он заявил сам.
В ночь на 7 марта в Москве
Шарыго познакомился с 26-летней Викторией Ж. и ее подругой и пригласил их к себе домой. Там они распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина достал пистолет, стал размахивать им, несколько раз приставлял его к голове Виктории.
«Со слов девушки, он приговаривал, что он крутой, ему все можно, даже стрелять», — сообщает РЕН ТВ.
После этого Шарыго выстрелил Виктории в ухо. Вслед за этим она и ее подруга уехали. Утром Виктория была госпитализирована. Позже она обратилась с заявлением в полицию.
Вчера Шарыго был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (наказывается вплоть до лишения свободы на два года). С него была взята подписка о невыезде.
В марте, как сообщал «Рамблер», в коттеджном поселке Вешки Московской области 61-летний бизнесмен Владимир Барданов открыл стрельбу из своего дома и бросался гранатами в полицейских, которые вошли на его участок после предъявления постановления суда о проведении осмотра жилого помещения. Он устроил несколько взрывов, в результате чего возник пожар. Позже его тело было найдено на чердаке.