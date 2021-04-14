"Я крутой": сын известного бизнесмена выстрелил женщине в ухо

Сын бизнесмена Константина Шарыго Александр выстрелил женщине в ухо из травматического пистолета, потому что «крутой». Об этом, как сообщает РЕН ТВ, он заявил сам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ночь на 7 марта в Москве Шарыго познакомился с 26-летней Викторией Ж. и ее подругой и пригласил их к себе домой. Там они распивали алкоголь. В какой-то момент мужчина достал пистолет, стал размахивать им, несколько раз приставлял его к голове Виктории.

«Со слов девушки, он приговаривал, что он крутой, ему все можно, даже стрелять», — сообщает РЕН ТВ.

После этого Шарыго выстрелил Виктории в ухо. Вслед за этим она и ее подруга уехали. Утром Виктория была госпитализирована. Позже она обратилась с заявлением в полицию.

Вчера Шарыго был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (наказывается вплоть до лишения свободы на два года). С него была взята подписка о невыезде.