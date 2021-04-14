Экс‑чиновника Воробьева приговорили к 12,5 годам за госизмену

Также на основании ст. 48 УК РФ Воробьев лишен классного чина – действительный государственный советник РФ 3 класса. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».Прокурор просил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, а также штраф.