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Суд в Москве приговорил экс‑чиновника Александра Воробьева к 12,5 годам за госизмену

РИАМОиещё 6
18 минут назад
Московский городской суд признал виновным экс-чиновника Александра Воробьева в государственной измене и назначил ему 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
Экс‑чиновника Воробьева приговорили к 12,5 годам за госизмену
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также на основании ст. 48 УК РФ Воробьев лишен классного чина – действительный государственный советник РФ 3 класса. Уголовное дело слушалось в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом «совершенно секретно».Прокурор просил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, а также штраф.
По данным СМИ, Воробьев в 2018 году занимал должность помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. ФСБ задержало чиновника в июле 2019 года. У Воробьева нашли паспорт гражданина Польши и записывающую аппаратуру.
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