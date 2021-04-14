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В России за время пандемии скончались 104 тысячи пациентов с коронавирусом

RT на русском
51 минуту назад
В России за время пандемии зафиксировано 104 тыс. летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
104 тысячи россиян с COVID-19 скончались за время пандемии
Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»
За сутки зафиксировано 399 случаев смерти пациентов с подтверждённым COVID-19.
«За весь период зафиксировано 104 000 летальных исходов», — рассказали в оперштабе.
Днём ранее в стране скончались 338 пациентов.
Ранее сообщалось, что за сутки в России выявлено 8326 случаев инфицирования коронавирусом.
Происшествия,Россия,
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