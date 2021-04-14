Сотрудник телекомпании рассказывал телезрителям о растущих протестных настроениях в штате Миннесота в связи с применением оружия полицейскими в отношении местного жителя. В этом момент за кадром становятся слышны звуки выстрелов, после чего рядом с Филлипсом пронесся мужчина и прокричал «Убегайте сейчас же». Как уточнил сам ведущий утреннего шоу, это стреляли люди, которые находились на против полиции.
Напомним, массовые акции протестов, приведшие к беспорядкам и столкновениям с правоохранителями, вспыхнули в городе Бруклин-Сентер после того, как полицейские случайно убили афроамериканца Данте Райта.