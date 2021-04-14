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В Шерегеше при спуске на тюбинге погибла туристка

ТАССиещё 5
52 минуты назад
Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области устанавливают обстоятельства гибели 51-летней туристки из Новосибирска на горнолыжном курорте "Шерегеш", она скончалась в больнице после получения травмы при спуске с горы на сноутюбинге по необорудованной трассе, сообщается на сайте управления СК РФ по Кемеровской области.
В Шерегеше при спуске на тюбинге погибла туристка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Предварительно установлено, что женщина стала спускаться со склона по необорудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным администрации Таштагольского района, на территории которого находится популярный горнолыжный курорт, погибшая при спуске врезалась в здание, в результате чего получила несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются следователями.
Происшествия,СКР,Кемеровская Область,Новосибирск,
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