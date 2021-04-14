В Шерегеше при спуске на тюбинге погибла туристка

"Предварительно установлено, что женщина стала спускаться со склона по необорудованной для спуска на тюбинге трассе. Мужчина потерял ее из вида, помощи в поисках знакомой он попросил у работников комплекса. Они обнаружили женщину без сознания за пределами трассы около металлической постройки. Пострадавшую госпитализировали, однако в медицинском учреждении от полученных повреждений она скончалась. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.