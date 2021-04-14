Изуродовавшая топором чужой BMW девушка и попала на видео

На кадрах можно увидеть, как разъярённая девушка с помощью топора «уничтожает» BMW. Бьёт по капоту, по боковым и задним стёклам. Лобовое стекло, судя по видео, было разбито ранее. Сигнализация по неизвестным причинам не работала.