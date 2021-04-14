Изуродовавшая топором чужой BMW девушка и попала на видео

В Краснодаре неизвестная девушка с топором накинулась на припаркованную машину. Видео, снятое очевидцами, набирает популярность в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как разъярённая девушка с помощью топора «уничтожает» BMW. Бьёт по капоту, по боковым и задним стёклам. Лобовое стекло, судя по видео, было разбито ранее. Сигнализация по неизвестным причинам не работала.
Инцидент произошёл около ЖК «Каскад», на улице Благоева в ночь с 12 на 13 апреля.
Личность девушки не установлена, также как и причины, заставившие её сделать такой поступок.
Как сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко, сообщений о произошедшем в полицию не поступало.