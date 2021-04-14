В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Изуродовавшая топором чужой BMW девушка и попала на видео

Александр Кузьмин
16 минут назад
В Краснодаре неизвестная девушка с топором накинулась на припаркованную машину. Видео, снятое очевидцами, набирает популярность в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как разъярённая девушка с помощью топора «уничтожает» BMW. Бьёт по капоту, по боковым и задним стёклам. Лобовое стекло, судя по видео, было разбито ранее. Сигнализация по неизвестным причинам не работала.
Инцидент произошёл около ЖК «Каскад», на улице Благоева в ночь с 12 на 13 апреля.
Личность девушки не установлена, также как и причины, заставившие её сделать такой поступок.
Как сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артём Коноваленко, сообщений о произошедшем в полицию не поступало.
Происшествия,Видео,Артем Коноваленко,МВД,Краснодар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители