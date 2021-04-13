Депортированная на Украину участница голой фотосессии в Дубае рассказала об условиях содержания в арабской тюрьме.

Девушка провела в заключении в ОАЭ восемь дней, после чего ее вместе с другими моделями депортировали на родину.

«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в 4 утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», - рассказала она украинскому телеканалу ТСН, ее слова приводит "Взгляд".

По словам участницы съемки, от стресса у девушек в тюрьме начались «женские дни», но никаких средств гигиены им не предоставили.

«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах», - пожаловалась украинка.

Она рассказала, что им угрожали заключенные из других камер, и девушки молились, чтобы их не перевели в общую камеру, где «драки каждый день».

13 апреля власти ОАЭ выслали из страны 11 из 12 украинских моделей, участвовавших в скандальной фотосессии в Дубае. Всем им запретили въезд в страну.

Как писал «Рамблер», 5 апреля в полиции Дубая сообщили об аресте «группы людей, которые появились в непристойном видео». Арестованным грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).