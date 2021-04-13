Мужчина, подозреваемый в убийстве криминального авторитета Алика Рыжего, скрылся с места преступления на автобусе. Об этом пишет сайт mk.ru.

Отмечается, что в автобусе подозреваемый поменялся куртками с неизвестным пассажиром, который позже вышел на конечной остановке у метро "Сокол". Позже куртка была обнаружена в одном из мусорных контейнеров.