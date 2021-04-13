Ранее стало известно, что мужчиной, которого застрелили в московском фитнес-клубе, оказался известный криминальный авторитет — Али Гейдаров (Альберт Рыжий). До этого городское управление Следственного комитета
(СК) Российской Федерации сообщило о том, что неизвестный мужчина застрелил посетителя фитнес-клуба в Москве. Мужчина несколько раз выстрелил в потерпевшего из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Посетитель клуба скончался. На данный момент возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия, а также ведется работа по задержанию преступника.