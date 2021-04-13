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Самолет Ан-2 разбился в Саратовской области

ИА Regnum
34 минуты назад
Самолет Ан-2 потерпел катастрофу недалеко от Саратова, сообщает 13 апреля «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.
Самолет Ан-2 разбился под Саратовом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации агентства, легкомоторный самолет Ан-2 упал у деревни Михайловка Марксовского района.
По предварительным данным, разбившийся самолет проводил обработку сельскохозяйственных полей.
О пострадавших людях информации пока нет.
Происшествия,Интерфакс,Саратовская Область,Саратов,
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