Трое кавказцев избили курсантов на глазах у взвода в Петербурге

Санкт-Петербурге трое кавказцев избили курсантов на глазах у взвода, сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел вечером 12 апреля, когда взвод второго курса Военно-медицинской академии возвращался из столовой в общежитие.

Переходя дорогу, один из курсантов задел идущего навстречу мужчину, выходца с Кавказа, сумкой. Тот пообещал сорвать с него погоны и обозвал чмом, молодой человек ответил. После этого прохожий и двое его друзей догнали строй, ответившего им курсанта сбили с ног кулаками, а заступившегося за него товарища ударили ногой в живот.

В этот момент конфликт заметили другие курсанты и уже кинулись было в драку, но к ним уже подбежал начальник курса, майор медицинской службы с криками: «Стоять, не ввязываться в драку!».

Кавказцы убежали, а двое курсантов оказались в госпитале. У одного из них перелом шейных позвонков, у другого – разрыв мягких тканей живота.

Майору пришлось писать рапорт, где он объяснил, что защитил кавказцев от взвода курсантов из опасений, что со стороны это выглядело бы зверское избиение троих гражданских толпой военнослужащих.