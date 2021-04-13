Экс-сотрудник ФСБ выплатит 600 млн по искам потерпевших

Потерпевшие также заявили к Черкалину иски о компенсации упущенной выгоды на общую сумму почти 19 млрд рублей. Защита Черкалина попросила суд направить эти требования для рассмотрения в отдельном гражданском судопроизводстве.

Как пояснили потерпевшие, суммы их исков обоснованы выводами экспертиз и учитывают понесенные ими убытки. Прокурор и защита не возражали против приобщения данных исков, оценка им будет дана в ходе судебного разбирательства.