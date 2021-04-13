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Экс-сотрудник ФСБ Черкалин согласен выплатить более 600 млн руб. по искам предпринимателей

ТАССиещё 4
19 минут назад
Бывший начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилл Черкалин, обвиняемый по делу о получении взятки в размере $850 тыс., во вторник в суде согласился выплатить потерпевшим компенсацию в размере более 600 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
Экс-сотрудник ФСБ выплатит 600 млн по искам потерпевших
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С заявленными требованиями компенсации фактического ущерба согласен", - сказал Черкалин.
Потерпевшие также заявили к Черкалину иски о компенсации упущенной выгоды на общую сумму почти 19 млрд рублей. Защита Черкалина попросила суд направить эти требования для рассмотрения в отдельном гражданском судопроизводстве.
Как пояснили потерпевшие, суммы их исков обоснованы выводами экспертиз и учитывают понесенные ими убытки. Прокурор и защита не возражали против приобщения данных исков, оценка им будет дана в ходе судебного разбирательства.

Дело Черкалина

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство.
Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестпроектов по строительству жилья в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы. Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.
Происшествия,Кирилл Черкалин,Сергей Гляделкин,Владимир Столяренко,Дмитрий Фролов,Александр Бондаренко,Андрей Васильев,Еврофинанс Моснарбанк,ФСБ,ИТАР-ТАСС,
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