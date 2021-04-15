Участницы голой фотосессии в Дубае рассказали о тюрьме

«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.