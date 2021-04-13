Пять выстрелов в голову: подробности жестокого убийства в Москве

В фитнес-клубе элитного ЖК «Алые Паруса» в Москве 12 апреля застрелили петербургского вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего). По данным источника в правоохранительных органах, из его головы криминалисты извлекли пять пуль.

"Из головы жертвы извлекли пять пуль", — сообщил Пятому каналу информированный источник.

Предполагаемый убийца, убегая, бросил рюкзак, в котором находились пистолет-пулемёт «Скорпион» и два заряженных магазина с разными патронами. Также следователи обнаружили водительское удостоверение, два телефона и удостоверение беженца.

Для поимки преступника введён план «Сирена».

Как писал NEWS.ru, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что неизвестный днём пришёл в фитнес-клуб и произвёл в Али Гейдарова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых тот скончался на месте. Преступник скрылся. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По факту совершённого преступления были возбуждены уголовные дела. Злоумышленника обвиняют в убийстве и незаконном обороте оружия.

Позднее в Сети появилось видео, на котором запечатлён момент совершения преступления. На кадрах видно, как убийца производит два выстрела. Второй — по уже упавшему мужчине. После этого другие посетители фитнес-клуба начинают убегать. Сам киллер берёт с собой красный рюкзак и успевает скрыться.

Спортзал расположен в доме, где жил убитый. Он приходил заниматься туда с охраной.

На 40-летнем юбилее азербайджанского вора в законе Али Гейдарова, известном в преступной среде как Альберт Рыжий, было показано костюмированное шоу с коленопреклоненными артистами, переодетыми в форму спецназовцев. Об этом «Ленте.ру» сообщила главный редактор агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По ее словам, 30 января в самый разгар застолья в ресторане «Очаг», расположенном в подмосковном Одинцове, в зал зашли люди в форме спецназа без обозначения ведомственной принадлежности и, подойдя к имениннику, встали перед ним на колени в духе движения Black lives matter.

Представление очень разозлило силовиков, отметил источник агентства в МВД . «Даже в 90-е бандиты не позволяли себе того, что сейчас позволяют некоторые воры в законе, проживающие в Москве, благодаря иммунитету от некоторых правоохранителей», — сказал собеседник «Прайм Крайм».

Али Гейдаров, известный в криминальных кругах как Альберт Питерский или Рыжий, стал первым в России действующим вором в законе, условно-досрочно освободившимся из мест лишения свободы. Об этом в среду, 3 июня, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, ходатайство Гейдарова 28 мая удовлетворил Медведевский районный суд Республики Марий Эл. Таким образом, азербайджанский авторитет выйдет на свободу на 13 месяцев раньше положенного срока. Как указано в решении суда, Гейдаров «твердо встал на путь исправления», полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

исправительной колонии 3 (ИК-3) «Медведево» вор в законе был на хорошем счету у тюремной администрации: не нарушал режим, не имел взысканий и даже был поощрен. Гейдаров выполнял поручения администрации, участвовал в мероприятиях воспитательного характера и выучился на швею в профессиональном училище.

Между тем, как отмечает источник ИА, за УДО Гейдарова могут стоять российские спецслужбы, которые готовят вора в законе в качестве «смотрящего» за азербайджанскими группировками Москвы. В этом качестве авторитет может стать альтернативой Вагифу Сулейманову (Вагиф Бакинский), который предпочитает не враждовать с Надиром Салифовым (Гули) — главным криминальным авторитетом Азербайджана.

В то же время Али Гейдаров в криминальном мире считается оппонентом Салифова из-за дружбы с врагом Надира — Ровшаном Джаниевым (Ленкоранский). Последнего 18 августа 2016 года киллеры расстреляли в центре Стамбула.