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Профессора МФТИ арестовали по подозрению в государственной измене

Слово и Дело
3 часа назад
Лефортовский суд Москвы арестовал профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина по делу о государственной измене.
Профессора МФТИ арестовали по подозрению в госизмене
Фото: Федеральное агентство новостей / Виктор СухоруковФедеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков
Подробности дела не сообщаются. Преподаватель будет находиться под стражей до 12 июня, сообщили в пресс-службе суда.
В МФТИ заявили, что Голубкин не был задействован в научной работе и не имел допуска к сведениям, содержащим гостайну. Также в вузе добавили, что его вторым местом работы является Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), сообщает РИА Новости. В МФТИ 70-летний профессор ведет занятия по аэродинамике. На его счету более 120 опубликованных работ.
Происшествия,ЦАГИ,РИА Новости,Москва,
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