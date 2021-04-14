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Полицейские в Барнауле спасли от насильников выпрыгнувшую из окна девушку

Мир24иещё 1
47 минут назад
В Барнауле девушка, спасаясь от насильников, выпрыгнула из окна третьего этажа. К счастью, ее поймали полицейские, которых ранее вызвали на место происшествия жильцы дома. Соответствующий видеоролик появился в Telegram-канале LShot.
Россиянка выпрыгнула из окна спасаясь от насильников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как отмечается, жители заметили 18-летнюю студентку на карнизе третьего этажа. Девушка звала на помощь. Очевидцы незамедлительно набрали номер полиции, прибывшие на место стражи порядка пытались успокоить молодую женщину. Однако та находилась в состоянии аффекта и прыгнула вниз. Сотрудникам полиции удалось смягчить удар, но девушка все равно пострадала. С многочисленными переломами ее госпитализировали.
В квартире студентки были задержаны двое мужчин и женщина. По некоторым данным, они удерживали ее там силой. Полиция возбудила два уголовных дела по статьям УК РФ 131 и 132 («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»).
Напомним, несколько лет назад в Дубае была арестована российская модель, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств мужчины. Иностранец напал на Екатерину Стецюк в номере отеля. Чтобы спастись от домогательств, девушка выпрыгнула из окна шестого этажа.
Происшествия,Екатерина Стецюк,Барнаул,
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