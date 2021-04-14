Россиянка выпрыгнула из окна спасаясь от насильников

Как отмечается, жители заметили 18-летнюю студентку на карнизе третьего этажа. Девушка звала на помощь. Очевидцы незамедлительно набрали номер полиции, прибывшие на место стражи порядка пытались успокоить молодую женщину. Однако та находилась в состоянии аффекта и прыгнула вниз. Сотрудникам полиции удалось смягчить удар, но девушка все равно пострадала. С многочисленными переломами ее госпитализировали.