Сгоревшее здание «Невской мануфактуры» сняли на видео с дрона

Пожарные продолжают ликвидировать возгорание в здании «Невской мануфактуры» в Петербурге. Полностью выгоревший объект культурного наследия регионального уровня сняли на камеру с дрона. Эти кадры публикует Telegram-канал Life SHOT.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Невской мануфактуры» и его заместитель задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела о небезопасных услугах, которые повлекли смерть человека.
Напомним, пожар в здании фабрики 1861 года постройки возник вчера днем. Огонь охватил площадь в десять тысяч квадратных метров. При тушении возгорания погиб один сотрудник МЧС, еще трое пострадали, два из них сейчас находятся в реанимации.