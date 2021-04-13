В Москве арестовали профессора по делу о госизмене

Источник сообщил, что Голубкин – работник МФТИ, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктор технических наук. Он занимается гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, генетическими алгоритмами оптимизации.