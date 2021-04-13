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Профессора МФТИ отправили под арест по подозрению в госизмене

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
1 час назад
Профессора МФТИ Валерия Голубкина арестовали на два месяца по подозрению в государственной измене, соответствующее решение вынес Лефортовский суд Москвы.
В Москве арестовали профессора по делу о госизмене
Фото: ТАССТАСС
«Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», – пояснила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова ТАСС.
Дело не маркировали грифом секретности.
Источник сообщил, что Голубкин – работник МФТИ, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктор технических наук. Он занимается гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, генетическими алгоритмами оптимизации.
Арестованный Голубкин является коллегой и соавтором статьи о сверхзвуковых скоростях физика Анатолия Губанова, который также проходит по делу о госизмене. Сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС. «Но, насколько мне известно, у них разные уголовные дела», – указал источник.
Между тем адвокат Голубкина Александр Тимошенко сообщил, что его подзащитный не признает вину. «Голубкин не признает вину. Мы собирается обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил защитник.
Напомним, ученого Александра Луканина из Томска заподозрили в попытке незаконно передать другому государству (Китаю) российские технологии. При этом источник утверждал, что «о разглашении гостайны речи не идет». Следователи ФСБ предъявили ученому обвинение в госизмене.
Происшествия,Дарья Розмахова,Александр Тимошенко,ФСБ,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
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