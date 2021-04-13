В Москве арестовали профессора по делу о госизмене

«Мера пресечения в отношении подозреваемого в госизмене Голубкина Валерия Николаевича избрана до 12 июня», – пояснила пресс-секретарь суда Дарья Розмахова ТАСС.
Дело не маркировали грифом секретности.
Источник сообщил, что Голубкин – работник МФТИ, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктор технических наук. Он занимается гиперзвуковым обтеканием элементов летательных аппаратов, оптимизацией аэродинамических форм, генетическими алгоритмами оптимизации.
Арестованный Голубкин является коллегой и соавтором статьи о сверхзвуковых скоростях физика Анатолия Губанова, который также проходит по делу о госизмене. Сообщил источник в правоохранительных органахТАСС. «Но, насколько мне известно, у них разные уголовные дела», – указал источник.
Между тем адвокат Голубкина Александр Тимошенко сообщил, что его подзащитный не признает вину. «Голубкин не признает вину. Мы собирается обжаловать избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил защитник.
Напомним, ученого Александра Луканина из Томска заподозрили в попытке незаконно передать другому государству (Китаю) российские технологии. При этом источник утверждал, что «о разглашении гостайны речи не идет». Следователи ФСБпредъявили ученому обвинение в госизмене.