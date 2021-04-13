Россиянин голыми руками задушил напавшую на него волчицу

Житель город Борисоглебск сумел отбиться от напавшей на него волчицы, у которой позднее было найдено бешенство. Об этом РИА Новости заявила представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.

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По ее словам, семейная пара вышла вечером на прогулку и заметила, что к ним бежит животное.

«Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк», - пояснила представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Волчица напала на мужчину, вцепившись ему в ногу, но тот не растерялся и сумел придушить животное. Тело волчицы отправили на анализ, который показал, что она была больна бешенством.

«Мужчина пройдет курс антирабической вакцинации, ничего страшного... Я всю жизнь отработала здесь в ветеринарии, с 1987 года, при мне это первый случай - бешенство у волка», - заявила она.