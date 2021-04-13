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Москвичка упала с десятого этажа во время мытья окон

Алиса Селезнёва
49 минут назад
Жительница Москвы мыла окно в квартире на десятом этаже и сорвалась с подоконника. Выжить ей помог козырек, говорится в сообщении в паблике «Дегунино Дмитровка онлайн» в Instagram.
Инцидент произошел в доме по улице Дубнинская в Москве.
«Женщина упала с окна десятого этажа на козырек. Мыла окна. Множество переломов, жива», - говорится в сообщении.
На видео, которое привел автор записи, сотрудники экстренных служб выносят женщину и аккуратно укладывают ее на носилки.
Как сообщал «Рамблер», ранее под окнами дома на улице Барклая было найдено тело молодой москвички. Известно, что ночь перед трагедией погибшая провела в квартире своего 15-летнего знакомого. СМИ выяснили, что девушка три дня назад сбежала из дома. Несколько дней она ночевала в подъезде, пока ее не выгнали местные жители. В квартире своего знакомого девушка осталась одна с двумя стаффордширскими терьерами. По сведениям журналистов, на теле погибшей был найден один след от укуса.
Происшествия,Видео,Москва,
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