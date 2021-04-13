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Полицейские поймали выпрыгнувшую из окна девушку и попали на видео

Алевтина Жаркова
58 минут назад
Полицейские поймали девушку, которая выпрыгнула из окна третьего этажа в Барнауле. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала Life SHOT.
Местная жительница пыталась спастись от насильников, находящихся в квартире. Она встала на карниз и звала на помощь. Двое сотрудников транспортной полиции первые оказались на месте ЧП. Они отговаривали потерпевшую от прыжка, но, когда она все-таки его совершила, поймали ее и тем самым смягчили удар.
Как сообщает канал, 18-летнюю девушку в квартире удерживали двое мужчин и женщина. Их уже задержали правоохранители. По данному факту возбудили уголовные дела по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Происшествия,Криминал,Видео,Барнаул,
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