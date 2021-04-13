Местная жительница пыталась спастись от насильников, находящихся в квартире. Она встала на карниз и звала на помощь. Двое сотрудников транспортной полиции первые оказались на месте ЧП. Они отговаривали потерпевшую от прыжка, но, когда она все-таки его совершила, поймали ее и тем самым смягчили удар.