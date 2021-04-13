20 человек задержали после массовой драки у ночного клуба в Петербурге. Конфликт у заведения Money Honey на Садовой улице произошел рано утром 12 апреля и попал в объектив камеры наружного наблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
В результате потасовки четыре человека с ножевыми ранениями были доставлены в медучреждения. Один из них находится в реанимации.
По предварительным данным, драка произошла из-за девушки. Сейчас ее разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.