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Опубликовано видео массовой драки у ночного клуба в Петербурге

Алевтина Жаркова
1 час назад
20 человек задержали после массовой драки у ночного клуба в Петербурге. Конфликт у заведения Money Honey на Садовой улице произошел рано утром 12 апреля и попал в объектив камеры наружного наблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».
В результате потасовки четыре человека с ножевыми ранениями были доставлены в медучреждения. Один из них находится в реанимации.
По предварительным данным, драка произошла из-за девушки. Сейчас ее разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Происшествия,Криминал,Видео,Санкт-Петербург,
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